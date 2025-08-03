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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد إصابة رحمة حسن به.. هذه الأمراض تسبب تساقط الشعر

رحمة حسن
رحمة حسن
هاجر هانئ

أعلنت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن معاناتها من مشكلة تساقط الشعر مما أثر على صحتها النفسية.


كتبت رحمة حسن في منشور على الإنستجرام:" ده شكل شعري.. كل يوم بقالي سنتين، صحتي الجسدية كويسة الحمد لله، لكن قلبي مكسور وبعاني من التوتر والقلق طول الوقت، لدرجة مش عايزة أعمل أي حاجة بسبب ده."

الأمراض التي قد تسبب تساقط الشعر


غالبا ما يحدث تساقط الشعر في المرضى الذين يعانون أو يتعافون من حالة طبية أو مرض،  من بين قائمة متزايدة من القضايا والمخاوف، يمكن أن يؤدي تساقط الشعر إلى مزيد من التوتر والقلق حيث تصبح كمية تساقط الشعر أكثر انتشارا وملحوظة للآخرين، على الرغم من وجود عدد كبير من المشكلات الصحية التي تؤدي إلى تساقط الشعر، إلا أن بعض الأمراض الأكثر شيوعا تشمل:


الذئبة: يسبب هذا المرض المناعي الذاتي على المدى الطويل عددا لا يحصى من الأعراض التي قد تؤثر على بشرتك، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.


الثعلبة الشعرية: مرض المناعة الذاتية الذي يؤثر على الجلد وفروة الرأس، مما يتسبب في تساقط الشعر فجأة.


مشاكل الغدة الدرقية: يمكن أن يكون فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص نشاطها عاملا مساهما في تساقط الشعر.


السرطان: قد يسبب السرطان مثل سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين تساقط الشعر ولكن عادة ما يكون العلاج الكيميائي هو السبب الرئيسي.


اضطرابات الأكل: لا تجهد اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي الجسم فحسب، بل تحول أيضا العناصر الغذائية المهمة بعيدا عن الخلايا التي تساعد على نمو شعر صحي.


متلازمة حرق فروة الرأس: لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كانت أعراض مثل الحكة والحرق والألم تؤدي مباشرة إلى تساقط الشعر، أو ما إذا كانت الأعراض والخسارة مرتبطة بشكل أكثر تعقيدا.


متلازمة المبيض المتعدد الكيسات: يمكن أن يسبب هذا الاضطراب الهرموني مشاكل في نمو الشعر، مما يؤدي إلى فقدانه وترققه.


هوس الشعرات: لا يعرف سوى القليل عن سبب هذه الحالة، مما يؤدي إلى رغبة لا تقاوم في سحب الشعر الصحي من الرأس أو مناطق أخرى، مثل الحواجب.


المصدر: hairlossdoctors.
 

رحمة حسن
رحمة حسن مرض رحمة حسن تساقط الشعر

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