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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

فى اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟
فى اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟
رنا عصمت

يحتفل العالم اليوم في الـ 3 من أغسطس باليوم العالمي للبطيخ الأحمر،لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البطيخ الصحية وفقا لموقع ديلى ميرور.

 

 

 للبطيخ الأحمر العديد من الفوائد الصحية والغذائية، وهذه أهمها:

1- الحماية من الجفاف

تبين أن تناول البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم، إذ أن ما يقارب 92% من حبة البطيخ الأحمر هو عبارة عن ماء.

كل هذا يجعل من البطيخ الأحمر رفيقًا مثاليًا في فصل الصيف، ويساعد على تخليص الجسم من السموم عبر العرق في أيام الصيف الحارة.

2- الوقاية من الربو

تشير الدراسات إلى أن فرص الإصابة بالربو تنخفض لدى الأشخاص الذين يتناولون البطيخ الأحمر بانتظام. ويعود السبب في ذلك لمحتوى البطيخ العالي من فيتامين ج والذي يفيد في حالات الربو.

كما أن من فوائد البطيخ الأحمر المساعدة على التخفيف من حدة نوبات الربو والأزمة بشكل ملحوظ.

3- الوقاية من مرض السكري

مع أن البطيخ الأحمر حلو المذاق، إلا أن محتواه العالي من الماء والمعادن، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم يجعله وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، من فوائد البطيخ الأحمر لمرضى السكر أنه يساعد على تنظيم سكر الدم وتعزيز عمل الأنسولين في الجسم.

كما أن الطبقة البيضاء في قشور البطيخ الأحمر مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري.

4- خسارة الوزن الزائد

من فوائد البطيخ الأحمر أن تناوله بانتظام يساعد على خسارة الوزن الزائد خاصة أن ملمس البطيخ وحجمه وطريقة ذوبانه في الفم يساعد على إرضاء شهيتك للحلوى أكثر من أي نوع فاكهة آخر.

كما أن غنى البطيخ بالماء والألياف يساعد على كبح الشهية وجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من رغبتك في تناول أي مصدر آخر للسكريات غير المفيدة.

5- حماية الأعصاب

من فوائد البطيخ الأحمر أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم التي تساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وتقويتها في الجسم.

وقد يتسبب نقص البوتاسيوم بخلل في الأعصاب، وتنميل، ونوع من الخدر في الأطراف، أو حتى الإصابة بتشنجات في الساقين ليلًا.

6- حماية اللثة

تؤثر أمراض اللثة على الكثيرين حول العالم سنويًا، وتتراوح حدتها بين البسيط والحاد، وقد تتسبب مشاكل اللثة في خسارة الأسنان ومشاكل صحية في القلب أو حتى التهابات في الجسم.

وقد تبين أن تناول كميات كافية من فيتامين ج يوميًا وبانتظام يساعد على تحسين حالة أمراض اللثة ومنع زيادة أعراضها ومضاعفاتها سوءًا، ولا يخفى على أحد أن البطيخ الأحمر مصدر ممتاز لفيتامين ج.

7-حماية العين

يحتوي البطيخ الأحمر على نسب ممتازة من مادة الليكوبين (Lycopene) التي تساعد على حماية العين من الأمراض المختلفة التي قد تسببها عمليات الأكسدة الضارة في الجسم.

ومن أهم فوائد البطيخ الأحمر أنه يساعد على الحماية من مرض التنكس البقعي الذي من الممكن أن يسبب العمى، كما قد يساعد البطيخ الأحمر على إبطاء تقدم هذا المرض ومنع زيادة أعراضه سوءًا.

8- فوائد البطيخ الأحمر الأخرى..

ولا تتوقف فوائد البطيخ الأحمر عند ما ذكر، بل تمتد لتشمل فوائد أخرى كذلك، ومنها:

يذيب الحصى في المثانة

علاج حرقة وألم العضلات.

تحسين صحة القلب وجهاز الدوران.

تحسين صحة الشعر والبشرة.

علاج المشاكل الهضمية وتحسين الهضم.

الوقاية من السرطان.

تحسين صحة الكلى والجهاز البولي.

علاج الضعف الجنسي وعلاج ضعف الانتصاب.

فى اليوم العالمى لـ البطيخ ماذا يحدث لجسمك عند تناوله البطيخ فوائد البطيخ

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