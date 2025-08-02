شعرها وقع .. 10 صور لـ رحمة حسن قبل إصابتها بالصلع

كشفت الفنانة رحمة حسن عن معاناتها الصحية لأول مرة، معلنة إصابتها بالصلع، في تدوينة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة رحمة حسن تعلن إصابتها بالصلع وتعاني في صمت منذ عامين

وقالت الفنانة رحمة حسن عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إنها تُعاني من هذا المرض منذ نحو عامين، لكنه كان سببًا في تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.

وأضافت رحمة:"الحمد لله صحتي كويسة، بس بقالي سنتين بعاني من الموضوع ده، لدرجة إن قلبي مكسور ومليش نفس أعمل أي حاجة، ومحدش حاسس باللي أنا فيه... وعشان كده قررت أشاركه".

وتفاعل الجمهور مع كلمات رحمة بكمّ كبير من التعاطف والدعم، مشيدين بشجاعتها في التحدث عن مشكلة شخصية وحساسة مثل هذه، مؤكدين أن مشاركة تجربتها قد تمنح الأمل لكثيرين ممن يمرون بتجارب مشابهة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الفنانة عن حالتها الصحية بشكل علني، ما يسلط الضوء على الجانب النفسي المرتبط بالأمراض الجلدية مثل: الثعلبة أو تساقط الشعر المزمن، خاصة لدى النساء العاملات في المجال الفني والإعلامي.

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن

رحمة حسن