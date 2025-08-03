سعر إطلالة بوسي في الساحل الشمال يثير الجدل.. رقم خرافي

شاركت الفنانة بوسي، متابعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في الساحل الشمالي.



سعر إطلالة بوسي في الساحل



خطفت بوسي الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ظهرت مرتدية فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض الذي حمل بعض نقوشات الورد.

وبلغ سعر الفستان 189 جنيها إسترلينيا أي ما يقرب من 12 ألف جنيه مصري، وانتعلت حذاء صيفيا مسطحا وصل سعره إلى 41 ألف جنيه مصري.

أكملت بوسي إطلالتها بحقيبة يد أنيقة بلغ سعرها من 900 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها البني المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



