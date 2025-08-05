خلال ساعات.. سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف الاعلامي سيف زاهر بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة قبل غلق القيد.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك: خلال ساعات ممكن نسمع أن حامد حمدان في الزمالك.

على الجانب الاخر ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين خلال مران امس الاثنين، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وحرص يانيك فيريرا وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة لتنفيذ المطلوب .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.