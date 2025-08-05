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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: محمد السيد يرفض عرض الزمالك للتجديد.. والأهلي وبيراميدز يترقبان

محمد السيد
محمد السيد
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن محمد السيد، لاعب وسط الزمالك، رفض العرض المقدم من إدارة النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب يملك عروضًا من أندية منافسة أبرزها بيراميدز، .

في حين دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، مترقبًا موقف اللاعب النهائي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك عرض مبلغًا ماليًا على اللاعب لتجديد عقده، إلا أن محمد السيد لم يُبدِ موافقة، مفضلًا تأجيل الحسم لحين دراسة العروض الأخرى.

وأكد الغندور أن إدارة الكرة في الزمالك تعتزم عقد جلسة جديدة مع اللاعب عقب غلق باب القيد الصيفي مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد، موضحًا أنه في حال تعثر المفاوضات، قد تلجأ الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب داخل الفريق.

وأشار خالد الغندور إلى أن محمد السيد يُعد من الركائز المهمة في وسط ملعب الزمالك، واستمرار غموض موقفه يضع الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا في مأزق قبل انطلاق الموسم الجديد٠

محمد السيد اخبار الزمالك الاهلي بيراميدز دورى نايل

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