تطورات صفقة انتقال عدي الدباغ إلى لزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن آخر تطورات ملف صفقة انتقال الدولي الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي رويال شارلروا البلجيكي، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان الزمالك قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الجاري مع ثنائي فاركو، أحمد شريف وعمرو ناصر ، والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري ، ومحمد اسماعيل مدافع زد ، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، والمغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة، والفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي ، والأنجولي شيكو بانزا مهاجم فريق إستريلا البرتغالي.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية "TeN":

أنهى الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدًا للانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تستهدف تعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف: الدباغ وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وخضع لكشف طبي شامل بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، كما شارك في جلسة تصوير خاصة استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة عبر المنصات الإعلامية للزمالك.

وتابع: من المُقرر أن ينضم عدي الدباغ إلى التدريبات الجماعية للزمالك خلال الأيام المقبلة، على أن يحسم المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، موقفه من المشاركة في مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.