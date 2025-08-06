البطاقة الدولية لـ خوان ألفينا تصل لاتحاد الكرة تمهيدا لقيده في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية الخاصة بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح فريق أوليكساندريا الأوكراني، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا لقيد اللاعب في قائمة الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة أربعة مواسم، لتدعيم مركز الجناح، بعد رحيل التونسي أحمد الجفالي إلى نادي أبها السعودي.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك بدأت في إجراءات حجز تذاكر الطيران للاعب، على أن يصل إلى القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل الانضمام إلى الفريق.