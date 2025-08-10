قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بـ 70جنيها.. طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

محمد غالي

يبحث الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وغيرهم من المواطنين، عن كيفية استخراج الفيش الجنائي 2025، سواء لتقديمه ضمن أوراق القبول في كليات الشرطة، أو لاستيفاء متطلبات التقديم في بعض الوظائف، أو استكمال إجراءات السفر، أو التعامل مع الجهات الرسمية.

فيش جنائي

طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

أتاحت وزارة الداخلية عدة وسائل مرنة وسريعة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية، سواء بالطرق التقليدية عبر أقسام ومراكز الشرطة . 

كما يمكن الحصول عليه من ماكينات الإصدار الفوري المنتشرة في بعض المراكز التجارية الكبرى، مثل سيتي ستارز وداندي مول، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للأدلة الجنائية بالعباسية.

أسرع وسائل الاستخراج
تعد خدمة الفيش المستعجل من أبرز الخيارات المتاحة، حيث يتم تسليم الوثيقة في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية. كما توفر ماكينات الإصدار الإلكتروني إمكانية استخراج الفيش في دقائق، مع دعم الدفع الإلكتروني واستلام الوثيقة فورا.

خطوات الاستخراج أونلاين
وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا بالكامل من المنزل عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
2. إنشاء حساب مستخدم جديد وإدخال البيانات الشخصية.
3. اختيار قسم الأدلة الجنائية.
4. تحديد خدمة “صحيفة الحالة الجنائية المميكنة”.
5. تعبئة نموذج البيانات وتحميل صورة شخصية.
6. سداد الرسوم إلكترونيا.
7. تحديد وسيلة الاستلام سواء عبر البريد أو من خلال أقرب فرع معتمد.

رسوم الفيش الجنائي 2025
حددت الوزارة رسوم استخراج الفيش العادي بـ 70 جنيها، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

مدة الصلاحية الفيش الجنائي 2025
تبلغ صلاحية الفيش الجنائي ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويكون مخصصا لجهة واحدة، لذا يفضل استخراجه قبل التقديم بفترة قصيرة لتجنب رفضه.

 

المستندات المطلوبة استخراج الفيش الجنائي المميكن

تشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي بطاقة رقم قومي سارية فقط، مع الالتزام بجميع البيانات والشروط المحددة من وزارة الداخلية.

أماكن استخراج الفيش الجنائي المميكن

وفرت الوزارة وحدات لإصدار الفيش المميكن في مواقع استراتيجية تشمل:

وحدة إصدار الفيش بسيتي ستارز – القاهرة.
وحدة داندي مول – الجيزة.
المركز الرئيسي بالعباسية بخدمتي العادي والمميز.

