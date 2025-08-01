لو هتقدم في الشرطة.. أسرع طريقة لـ استخراج فيش جنائي 2025

يبحث عدد كبير من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة عن كيفية استخراج الفيش الجنائي 2025، لتقديمه في كليات الشرطة بالإضافة إلى عدد من الوظائف، واستكمال إجراءات السفر، أو التعامل مع الجهات الرسمية والتعليمية.

استخراج الفيش الجنائي 2025

وأتاحت وزارة الداخلية عددا من الطرق السريعة والمرنة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية سواء بشكل تقليدي من أقسام الشرطة أو عبر الإنترنت باستخدام الموقع الرسمي أو تطبيق الوزارة.

أسرع طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير عدة وسائل لإصدار الفيش الجنائي بسرعة، أبرزها:

التوجه إلى ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني المتوفرة في بعض المراكز التجارية الكبرى

زيارة مراكز الإصدار المميكنة مثل سيتى ستارز وداندى مول والمركز الرئيسي بالعباسية

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

أو استخدام تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف المحمولة

وتعد خدمة الفيش المستعجل من أسرع الوسائل، حيث يتم تسليم الوثيقة في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين

أتاحت الوزارة إمكانية استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا بالكامل من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1.الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت

2.إنشاء حساب مستخدم جديد وتسجيل البيانات الشخصية

3.اختيار قسم الأدلة الجنائية

4.تحديد نوع الخدمة “صحيفة الحالة الجنائية المميكنة”

5.ملء نموذج البيانات وتحميل صورة شخصية

6.سداد الرسوم إلكترونيا عبر وسائل الدفع المتاحة

7.اختيار وسيلة الاستلام سواء بالبريد أو من خلال أقرب فرع معتمد

رسوم استخراج الفيش الجنائي

الفيش العادي: 70 جنيها مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويكون صالحا لجهة واحدة فقط، لذلك يفضل استخراجه قبل تقديمه بفترة قصيرة لتفادي رفضه من قبل الجهات الرسمية.

أماكن استخراج الفيش الجنائي المميكن

في إطار تطوير البنية التحتية لخدمات وزارة الداخلية، تم توفير وحدات إصدار إلكتروني سريع للفيش الجنائي داخل عدد من المواقع الحيوية، تشمل:

وحدة إصدار الفيش الجنائي بسيتى ستارز – القاهرة

وحدة داندى مول – محافظة الجيزة

المركز الرئيسي بالعباسية – بخدمتي العادي والمميز

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي 2025

حددت وزارة الداخلية قائمة المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها عند تقديم طلب الحصول على الفيش الجنائي، وتشمل:

بطاقة رقم قومي سارية