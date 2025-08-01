قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتقدم في الشرطة.. أسرع طريقة لـ استخراج فيش جنائي 2025

فيش جنائي
فيش جنائي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة عن كيفية استخراج الفيش الجنائي 2025، لتقديمه في كليات الشرطة بالإضافة إلى عدد من الوظائف، واستكمال إجراءات السفر، أو التعامل مع الجهات الرسمية والتعليمية.

استخراج الفيش الجنائي 2025

وأتاحت وزارة الداخلية عددا من الطرق السريعة والمرنة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية سواء بشكل تقليدي من أقسام الشرطة أو عبر الإنترنت باستخدام الموقع الرسمي أو تطبيق الوزارة.

أسرع طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير عدة وسائل لإصدار الفيش الجنائي بسرعة، أبرزها:
التوجه إلى ماكينات إصدار الفيش الإلكتروني المتوفرة في بعض المراكز التجارية الكبرى
زيارة مراكز الإصدار المميكنة مثل سيتى ستارز وداندى مول والمركز الرئيسي بالعباسية
الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
أو استخدام تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف المحمولة

وتعد خدمة الفيش المستعجل من أسرع الوسائل، حيث يتم تسليم الوثيقة في نفس اليوم مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين

أتاحت الوزارة إمكانية استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا بالكامل من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت
2.إنشاء حساب مستخدم جديد وتسجيل البيانات الشخصية
3.اختيار قسم الأدلة الجنائية
4.تحديد نوع الخدمة “صحيفة الحالة الجنائية المميكنة”
5.ملء نموذج البيانات وتحميل صورة شخصية
6.سداد الرسوم إلكترونيا عبر وسائل الدفع المتاحة
7.اختيار وسيلة الاستلام سواء بالبريد أو من خلال أقرب فرع معتمد

رسوم استخراج الفيش الجنائي

الفيش العادي: 70 جنيها مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويكون صالحا لجهة واحدة فقط، لذلك يفضل استخراجه قبل تقديمه بفترة قصيرة لتفادي رفضه من قبل الجهات الرسمية.

أماكن استخراج الفيش الجنائي المميكن

في إطار تطوير البنية التحتية لخدمات وزارة الداخلية، تم توفير وحدات إصدار إلكتروني سريع للفيش الجنائي داخل عدد من المواقع الحيوية، تشمل:
وحدة إصدار الفيش الجنائي بسيتى ستارز – القاهرة
وحدة داندى مول – محافظة الجيزة
المركز الرئيسي بالعباسية – بخدمتي العادي والمميز

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي 2025

حددت وزارة الداخلية قائمة المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها عند تقديم طلب الحصول على الفيش الجنائي، وتشمل:
بطاقة رقم قومي سارية

استخراج الفيش الجنائي الفيش الجنائي استخراج الفيش الفيش الجنائي 2025 استخراج الفيش الجنائي 2025 وزارة الداخلية طرق استخراج الفيش الجنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

إزالة التعديات على أملاك الدولة

بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة

البلطجة

متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب

حبس

بيانات يجب توافرها لترخيص الكلاب قانونا.. وهذه عقوبة المخالفين

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد