الجنايني: إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم يمثل نقلة نوعية في الزمالك
فضل ماء زمزم.. اعرف بركته واحذر من استعماله بهذا الأمر
لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2025 في السعودية
الأقمار صناعية تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية قرب معبر يؤدي إلى غزة
أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح يضر أكثر مما ينفع ولا أجيد استخدامه
اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عواقب السيطرة على غزة
فضل قيام الليل.. احذر فعل يقع فيه الجميع يحرمك من 13نعمة
فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
حوادث

لو بتقدم فى وظيفة جديدة.. طريقة استخراج فيش جنائى

مصطفى الرماح

يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة.

 وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

  1. صورة مقاس 6x4
  2. للأجانب المقيمين داخل البلاد
  3. بطاقة إقامة
  4. بطاقة الرقم القومي
  5. أو جواز سفر ساري
  6. أو شهادة ميلاد للقاصرين
  7. بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي 2025

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

  1. الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
  2. اختيار قسم الأدلة الجنائية
  3. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  4. إدخال البيانات المطلوبة
  5. يتم الدفع إلكترونيا
  6. إرساله في العنوان المحدد
فيش جنائي استخراج فيش جنائي وزارة الداخلية الإنترنت

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025..إستفد من طاقتك الإبداعية اليوم

برج الدلو حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. الثبات في مكانك يمنحك منظورًا أوسع

برج الجدي حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
