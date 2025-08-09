قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

والد صغير سوبر ماركت المهندسين
والد صغير سوبر ماركت المهندسين

التقى موقع صدى البلد بأسرة عبدالرحمن صغير سوبر ماركت المهندسين، وسردوا ما حدث داخل السوبر ماركت في وضح النهار.

والد صغير سوبر ماركت المهندسين: عايز حق ابني

وقال والد صغير سوبر ماركت المهندسين، أنا مسكت ولدي ودفنته بـ إيدي، مش حاسس بحاجة عامل زي التايه، ياجماعة ابني روحت لقيته غرقان في دمه، ومش هتنازل عن القصاص وتنفيذ القانون.

وتابع والد صغير سوبر ماركت المهندسين «أنا لقيت ابني مدبوح في الأرض، ومش هتنازل عن الإعدام وحق ابني وأنا تعبان من يوم اللي حصل ومن اللي شوفته كفاية أني لقيت ابني مرمي في الأرض».

وأكد والد صبي سوبر ماركت المهندسين «مفيش أي خلاف ولا أي علاقة بينا وبين المتهم، كل اللي أعرفه أنه قال لـ عبدالرحمن هات لي جبنة وهو داخل عشان يسرق السوبر ماركت وفجأة دبح عبده».

وأضاف والد صغير سوبر ماركت المهندسين «ابني لسه صغير شغال من 9 الصبح لـ 9 بالليل، وقاعد وسط أولاد خاله وأحنا عارفين أن في قانون ومحترمينه وعايزين القصاص ومن يوم الحادثة منمتش».

واستطرد والد صغير سوبر ماركت المهندسين «والله أنا مش مصدق ومش بنام، إزاي يعني عبدالرحمن يحصله ده في لحظة، المتهم من شكله عاقل وبعدين هو في مختل عقليا يشتغل في كوافير حريمي».

وأشار والد المجني عليه «هو كل واحد هيموت حد هنقول مختل عقليا، وأنا مش هتنازل عن القصاص وحق ابني، مفيش كلام تاني يتقال أو أي وصف للي حصل إلا حق عبدالرحمن».

وقال ابن عم عبدالرحمن المجني عليه «نناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بحق عبدالرحمن، والقصاص من القاتل، والقضية منتهية والواقعة كانت قدام كل الناس والكاميرات رصدتها وفي انتظار إعدام المتهم».

وأضاف ابن عم صبي سوبر ماركت المهندسين «في حد في القانون النفس بالنفس والعين بالعين، أحنا عايزين قصاص وحق عبدالرحمن بالقانون أحنا صعايدة، وعايزين الحق بس مش عايزين حاجة تانية».

وأكد ابن عم صغير سوبر ماركت المهندسين «المتهم داخل يسرق المحل ومسك عبدالرحمن فضل يضرب فيه فجأة لحد ما وقع في الأرض ضحية، المتهم عاقل وعارف هو بيعمل ايه مش مختل ولا مهتز ولا الكلام ده كله اللي بيتقال في الشارع».

سوبر ماركت المهندسين والد صغير سوبر ماركت المهندسين صغير سوبر ماركت المهندسين المهندسين جريمة السوبر ماركت

