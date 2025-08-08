سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية غدا.. اعرف الشروط

تبدأ وزارة الداخلية غدًا السبت، 9 أغسطس، سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بمحافظتي "القاهرة ، الإسكندرية" للعام الدراسي 2025- 2026، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

شروط التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2025م.

- ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و165 سم للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول (الوزن = الطول - 100)، مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمي علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" (أي عام دراسي سابق)، بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها نهائيًا.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم نهائي.

- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، والتعهد كتابًة بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

- أن يُقر الطالب بقبوله العمل في أي موقع شرطي وفقًا لاحتياجات العمل.

- يُشترط على المتقدم أثناء إجراء الاختبار الطبي تقديم أشعة عادية على الصدر حديثة، مرفق بها تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية.

أحكام عامة

- يتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9-8-2025 حتى الأربعاء الموافق 10-9-2025، وذلك بمستشفيات هيئة الشرطة في (مدينة نصر - طنطا - الإسكندرية - أسيوط).

- يتم استلام الكراسات بعد استيفائها اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 11-8-2025 حتى يوم السبت الموافق 13-9-2025، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

- يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته الطبية من المقبولين بعد إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

- يُلحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومي، مع الالتزام بالقواعد الانضباطية، والزي المقرر، والمظهر العام، والسلوك القويم.

- تكون مدة الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي سنتين دراسيتين، يحصل الخريج بعدها على "دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية" ودرجة معاون أمن ثالث، يتدرج بعدها في الترقّي إلى الدرجات المختلفة وفقًا للقانون والضوابط الحاكمة في هذا الشأن.

- تبدأ الدراسة بفترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر في كل عام، بنظام الإقامة الداخلي بمعهد معاوني الأمن.

- تعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الفني الصحي الشرطي هي ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل الخريج على كافة الامتيازات والخدمات التي تُقدَّم لأفراد هيئة الشرطة وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

- يتعهد الطالب وولي أمره كتابًة "متضامنين" بالالتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب في عدم الاستمرار في المعهد، يتقدم بطلب استقالة إلى مدير إدارة المعهد بشرط توقيع ولي أمره إذا كان الطالب أقل من 21 عامًا.

- يلتزم الطالب برد تكاليف تدريبه وإعاشته، وما تقاضاه من مكافآت شهرية، وما تحمّلته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد، بالتضامن مع ولي أمره.

- إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضًا منها، مما قد يؤثر على شروط القبول بالمعهد، يُفصل بقرار من مجلس التأديب.

المزايا الممنوحة للمتقدمين

- تتحمل وزارة الداخلية نفقات التعليم والتدريب وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

- تُصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.

- يُمنح الأوائل والمتفوقون حوافز مادية ومعنوية.

- الاستفادة من المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج".

- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التي تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وكذلك المزايا التي يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة في إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".