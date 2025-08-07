الداخلية تعلن ضبط البلوجر موكا موكا بسبب فيديوهات خادشة| فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

القبض على البلوجر موكا موكا

جاء ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها كمية من مخدرى “الحشيش – البودر”.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.