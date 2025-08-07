تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ

انتهى ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الذي جرى على مدار يومى الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أغسطس، وتنافس بالعملية الانتخابية 424 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ونصّت المادة 31 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتُقدّم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية.

وأكد القانون على أنه تفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.