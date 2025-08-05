استعدادًا للفرز.. انتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخ

انتهت عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة مساءًا بعد غلق 8286 مقرًا انتخابيًا علي مستوي الجمهورية، استعدادا لعملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية ونقلها اللجان العامة.

انتظمت عملية تصويت المصريين داخل مصر فى اليوم الثانى والأخير فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا وتوافد الناخبون أمام اللجان قبل فتحها للإدلاء بأصواتهم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الغالبية المظمي من لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، باستثناء عدد قليل من اللجان التي تأخرت عن البدء الأسباب استثنائية وعددها 9 لجان فى 5 محافظات.

وعى المصريين

أكد المستشار أحمد البندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات صحفية أن وعى الناخبين فى انتخابات 2025 يعكس تطورا كبيرا فى إدراك المواطن المصرى لأهمية المشاركة الإيجابية، مقارنة بما كان عليه المشهد فى انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الأمور باتت أكثر وضوحا، والمشاركة أكثر نضجا ومسئولية.

وأضاف أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ انطلقت فى موعدها المحدد، مع فتح كافة اللجان على مستوى الجمهورية منذ الصباح الباكر، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة لاستقبال الناخبين، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بكافة الجداول الزمنية والمواعيد المعلنة، وهى مستمرة في تنفيذ باقي المراحل بما فى ذلك إعلان نتيجة الجولة الأولى، وفي حال وجود إعادة، سيتم البدء فورا في المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية.

وأوضح أن عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بلغ 8825 لجنة، مشيرا إلى أنه تم على مدارين الأيام المحددة للتصويت متابعة انتظام عمل هذه اللجان، والتأكد من وصول أعضاء الهيئات القضائية لمباشرة أعمالهم في الإشراف على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن جميع الإجراءات اللوجستية تم إعدادها لتيسير التصويت على الناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان بلوحات إرشادية، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوى الهمم، وتسهيل الإجراءات لذوى الإعاقة السمعية.

وكشف عن تلقي عدد كبير من الاستفسارات من كبار السن حول أماكن لجانهم، ما يعكس حرص هذه الفئة على المشاركة، وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم المسار الديمقراطي، وأنه تم تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن 19826، ودعا بندارى كافة المواطنين للنزول والمشاركة: «صوتك بيفرق، والمشاركة في الانتخابات رسالة وطنية، واختيار ممثلى الشعب فى الغرف التشريعية مسئولية تتطلب وعيا وإيجابية من كل مواطن».

مشاهد بطولية

أوضح المستشار أحمد البندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن رئيس لجنة 601 في كوم حمادة والده توفى وظل في العمل ومتابعة اللجنة لحين توفير البديل، وبعد ذلك اتجه لجنازة والده، والهيئة تقدم له خالص التعازى وأن هناك موظفة بالجهاز الإداري ومعاونة فى لجنة 100 في الأقصر تعرضت لحادث في أثناء التوجه للجنة بصحبة زوجها وتوفيت، مشيرا إلى أنه فى لجنة 5 في قسم ثاني العريش بمدرسة أحمد عرابي، تعرض رئيس اللجنة لتعب شديد، وتم تدبير البديل وتم فتح اللجنة.

واطمأنت الهيئة الوطنية للانتخابات على المستشارة داليا يوسف، بعد تعرضها لحادثة سقوط مروحة، ولكنها أصرت على استكمال عملها برغم ما حدث، مؤكدة أن العملية الانتخابية تمت على أكمل وجه والعمل كان على قدم وساق وشددت على أن مجلس المدينة قام بتوفير تكيف صحراوى والتأكد من سلامة المراوح بشكل كامل داخل اللجان.