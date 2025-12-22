نجم الزمالك يدعم أنس وائل.. تفاصيل

وجه اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك رسالة دعم لـ اللاعب انس وائل عقب تقديمه أداء مميزا أمام حرس الحدود.

رسالة دعم لـ اللاعب انس وائل

وعلق خوان بيزيرا علي المنشور الخاص بـ أمس وائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، وكتب:" لاعب نجم".

وفي إطار آخر ، كان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لاعبو الزمالك خلال اليومين الماضيين عقدوا جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، وفتحوا قلبهم بصراحة شديدة،اللاعيبة قالوا له بالحرف: يا كابتن إحنا مش قادرين نصبر أكتر من كده،عندنا التزامات، أقساط، مدارس، واحتياجات بيت، والموضوع بقى ضاغط جدًا علينا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، عبد الناصر محمد تفهّم الموقف بالكامل، ووقف في صف اللاعيبة، وأكد لهم إن من حقهم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة، ووعدهم إن الإدارة بتتحرك لصرفها في أقرب وقت ممكن، وطالبهم شوية صبر وتحمل في المرحلة دي.

واختتم: القصة مش واقفة عند اللاعيبة وبس فيه كمان عناصر من الجهاز الفني والإداري بقالهم شهور ما قبضوش مرتباتهم، وده عامل حالة ضيق وعدم تركيز واضحة جوه الفريق.

