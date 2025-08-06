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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البنت اختفت هي وابنها بعد ما كانت من مشاهير التيك توك.. بسمة وهبة تناشد الداخلية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
علي مكي

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، الجهات المعنية في الدولة بفتح تحقيق عاجل بشأن واقعة اختفاء صانعة محتوى معروفة عبر تطبيق "تيك توك"، بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للشكوك، بدأت بظهورها المستمر في الشارع، ثم زواجها، وإنجابها، وانتهت بالإعلان المفاجئ عن وفاتها.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها تابعت القضية عن قرب منذ فترة طويلة، قائلة: "كنت مشدودة جدًا لفتاة على التيك توك يظهر أنها كانت تُستغل، وكانت تقضي طوال النهار في الشارع، بينما يُنتج لها شخصٌ ما فيديوهات متكررة."

وتابعت: "ثم فوجئت بأنها تزوجت، ثم أنجبت طفلًا، ومؤخرًا أُعلن عن وفاتها، في ظروف غامضة."

وأكدت: "ما يثير قلقي بشكل كبير هو أن الطفل الذي كانت تظهر به تلك السيدة في مقاطع الفيديو قد اختفى أيضًا، ولا أحد يعلم مكانه. أنا أعرف اسم الفتاة، ولكنها اختفت تمامًا بدون أسباب واضحة."

وفي ختام حديثها، وجهت الإعلامية نداءً عاجلًا إلى وزارة الداخلية وجميع المسؤولين في الدولة، قائلة: "أنا أقدم بلاغًا من هذا المنبر إلى وزارة الداخلية وكل مسؤول في الدولة، للبحث في مصير هذه الفتاة والطفل الذي كان برفقتها. نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة وراء هذه القصة الغامضة."

بسمة وهبة الداخلية التيك توك

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