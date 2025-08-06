بسمة وهبة: ضبط صانعي محتوى مخالفين خطوة ضرورية لحماية القيم المصرية

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في مواجهة الظواهر السلبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ما تقوم به الوزارة بمثابة "تطهير حقيقي" لفضاء إلكتروني أصبح يعج بالممارسات المخالفة لقيم المجتمع المصري.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أشكر الداخلية، هي عملت تطهير، واحد جاب ديتول وخلانا نغسل التراب والحاجات اللي موجودة".

وحذرت وهبة من خطورة تصاعد هذه الظواهر، مشيرة إلى أن بعض صانعي المحتوى يسعون عمدًا إلى افتعال الخلافات والمشادات عبر البث المباشر أو على الشاشات، مقابل الحصول على المال والدعم.

وأكدت أن "الموضوع كان قد زاد عن حده، وأصبح البعض يتربح من إثارة الجدل والإساءة للذوق العام، وكأن هذا هو السبيل الوحيد لجني الأرباح، وهو أمر مرفوض تمامًا".

جاء ذلك في سياق عرض البرنامج لتقرير مصور كشف عن ضبط إحدى صانعات المحتوى الشهيرات على تطبيق "تيك توك"، بتهمة غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه، جنتها من خلال نشر محتوى يسيء لقيم المجتمع.

وتناول التقرير حالات أخرى، من بينها رجل دين استخدم منصات التواصل لنشر ألفاظ خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات، وهو ما دفع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم جميعًا.