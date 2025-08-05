بسمة وهبة تعرض رسالة من ابنة خالتها: الصورة اللي شفتها في مصر غير اللي بنسمعه في الإعلام الغربي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن المشهد الانتخابي المصري في انتخابات مجلس الشيوخ بعث برسالة واضحة وقوية للعالم عن استقرار الدولة المصرية، مشيرة إلى أنّ حجم المشاركة الكبير من المواطنين يؤكد على وعي الشعب وإرادته الحرة.



وقال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها تلقت رسالة مؤثرة من ابنة خالها المقيمة في الولايات المتحدة، والتي كانت تتابع تغطية البرنامج رغم عدم إلمامها باللغة العربية، وقد عبّرت عن دهشتها من التناقض بين المشهد الحقيقي في اللجان الانتخابية والصورة السلبية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية.



وتابعت بسمة وهبة أن هذه الرسالة القادمة من الخارج تعبّر عن التأثير الكبير لمشاركة المصريين، حيث قالت قريبتها إنها لا يمكن أن تصدق حجم الإقبال في بلد يُوصف في الإعلام الغربي بأنه غير مستقر، مشيرةً إلى أن هذه الكثافة لا يمكن أن تحدث إلا في دولة مستقرة وآمنة.

وفي ختام حديثها، وجّهت وهبة تحية خاصة للمرأة المصرية، مشيدة بدورها اللافت في الانتخابات، قائلة: "أنا فخورة بالمرأة المصرية، أنتن عظيمات مصر كما قال الرئيس السيسي، دائمًا مشرفات ومرفوعات الرأس في كل الاستحقاقات الوطنية"، مؤكدة أنّ مشاركة المرأة كانت من أبرز ملامح المشهد الانتخابي، رغم درجات الحرارة المرتفعة.

