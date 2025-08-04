أهالي غزة: مصر لم تغلق أبوابها يوما أمام الفلسطينيين.. فيديو

وجّه عدد من أبناء قطاع غزة رسالة مؤثرة للإعلامية بسمة وهبة وللشعب المصري، أكدوا فيها رفضهم القاطع لحملات التحريض التي تستهدف جمهورية مصر العربية، متهمين “أطرافًا مشبوهة” و”جماعات إرهابية” بمحاولة حرف الأنظار عن الاحتلال الإسرائيلي ومجازره المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وفي فيديو نشرته الإعلامية بسمة وهبة على "اليوتيوب" تضمن رسائل لفلسطينيين وسط خيام النازحين، حيث شددت بسمة وهبة على أن موقف مصر ثابت وواضح منذ اندلاع الحرب على غزة، وأن حملات التشويه الممنهجة ضد القاهرة لا تخدم إلا مشروع الاحتلال.

وفي رسالة لأحد الفلسطينين يقول :كلنا في غزة نعرف جيدًا ما قدمته وتقدمه مصر، ومن يحاول إنكار هذا هو العدو الحقيقي للقضية الفلسطينية.”

كما جاءت كلمات الشكر والعرفان خصيصًا للإعلامية بسمة وهبة، التي تواصل دفاعها عن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية في برامجها، حيث جاء في الرسالة:نحييكِ من غزة، ونقول لكِ إن الشعب الفلسطيني يُقدّر صوتكِ الذي ينقل الحقيقة، ويقف ضد موجة الأكاذيب التي تهدف لتشويه صورة مصر.”

وأوضح فلسطيني آخر أن الحملات المغرضة تحاول إنقاذ إسرائيل من العزلة الدولية، خصوصًا مع تصاعد المطالبات العالمية بوقف حرب الإبادة والتجويع في القطاع.



وأضاف: مصر تصدت لمحاولات التهجير القسري، وأفشلت المخططات التي أراد الاحتلال تمريرها عبر حدودها. ولهذا تُهاجم اليوم.”



وأكد الفلسطيني الخريج من إحدى الجامعات المصرية أن مصر لم تغلق أبوابها يومًا أمام الفلسطينيين، مشيرًا إلى فتح الجامعات والمستشفيات، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي المستمر.