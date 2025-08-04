بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على لص سرق شقة سفير سابق بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف لغز سرقة شقة سفير سابق لاحدى الدول داخل كومبوند شهير بأكتوبر بمحافظة الجيزة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين انه عامل بالكمباوند المشار إليه.
وتم بإرشاده ضبط المسروقات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق .
وكان موقع "صدى البلد" نشر خبر عن سرقة شقة سفير سابق داخل كومباوند باكتوبر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتعرض شقة سفير سابق للسرقة داخل كمبوند شهير بأكتوبر.
علي الفور انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط السارق.
وأفادت التحريات الأولية أن الشقة فقد منها محتويات ثمينة تخص السفير السابق .