بسمة وهبة ترفع الشبشب على ابنتها لهذا السبب.. وتحذر من سهر الفتيات في الساحل

أثارت الإعلامية بسمة وهبة جدلًا واسعًا بعد ظهورها في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام"، حيث دخلت في نقاش طريف مع ابنتها خديجة على الهواء مباشرة، ورفعت "الشبشب" على سبيل المزاح، اعتراضًا على فكرة السهر حتى ساعات الصباح.

انتقاد مباشر لسهر الشباب حتى الفجر

تحوّل النقاش سريعًا إلى رسالة توعوية جادة، حيث عبّرت وهبة عن استيائها من سلوكيات الجيل الجديد قائلة:"الأبناء والبنات بيسهروا من الليل حتى الصباح... أنا حزينة من ده، وعتابي مش على الأولاد، لكن على الآباء... حضرتك نايم في البيت وابنك أو بنتك بره، إيه المبرر؟!"

دعوة للعودة إلى القيم الأسرية

بسمة شددت على أهمية التربية السليمة وربط الأبناء بالقيم الدينية، مضيفة:"بنتي عمرها ما طلبت تسهر للصبح أو الفجر، لأني بربيها على القيم وأسألها كل يوم: علاقتك بربنا عاملة إزاي؟... الحياة بتبدأ من عند ربنا سبحانه وتعالى."

نداء للأسر: "خافوا على بناتكم"

وختمت وهبة حديثها بنداء مؤثر إلى الأسر المصرية:"يا جماعة، خافوا على بناتكم، السهر طول الليل مش رفاهية... حافظوا على ولادكم قبل ما تضيعوهم.