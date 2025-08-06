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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: الداخلية تخوض معركة تطهير حقيقية ضد إساءة استخدام السوشيال ميديا

بسمة وهبة
بسمة وهبة
علي مكي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة،  بجهود وزارة الداخلية في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة، خاصة فيما يتعلق بكشف قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ وزارة الداخلية كشفت عن قيام إحدى صانعات المحتوى بغسل أموال تقدر بـ15 مليون جنيه، حصلت عليها بطرق غير مشروعة من خلال نشر مقاطع فيديو تنتهك قيم ومبادئ المجتمع المصري، مؤكدة أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.

وقدمت وهبة تحية خاصة لوزارة الداخلية، مثمنة ما وصفته بـ"حملة التطهير" المستمرة ضد إساءة استخدام تطبيق "تيك توك".

وأكدت أن الوزارة لا تدخر جهدًا في حماية المواطن وتأمين البلاد، سواء في مواجهة الجريمة أو في تأمين الانتخابات أو في التعامل مع الظواهر المجتمعية الخطيرة، مشيرة إلى أن ما تم الكشف عنه في هذه القضية مجرد نموذج لما يحدث في هذا الفضاء الإلكتروني غير المنضبط.

وتساءلت بسمة وهبة عن طبيعة "العالم السري" لتطبيق تيك توك، معبرة عن استغرابها من قدرة فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها، وذات مستوى تعليمي ضعيف، أن تحصل على مليون جنيه في ساعة أو ساعتين من خلال هذا التطبيق.

وشددت، على أن هذه الظاهرة تثير العديد من التساؤلات حول مصادر تلك الأموال، وكيف يتم ضخها بهذه السهولة، داعية إلى النظر في حقيقة ما يجري على تلك المنصات الإلكترونية.

بسمة وهبة الداخلية السوشيال ميديا التيك توك

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