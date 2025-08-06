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ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة

قصة بلوجر شهيرة من التيك توك إلى الزنزانة"
قصة بلوجر شهيرة من التيك توك إلى الزنزانة"
عبد العزيز جمال

أثارت البلوجر المعروفة باسم ام عمر فراوله جدلًا واسعًا، بعد القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية، بتهم تتعلق بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية عبر محتوى اعتبره الكثيرون مخالفًا لقيم وعادات المجتمع المصري. 

البلوجر المثيرة للجدل، والتي بدأت حياتها بائعة فاكهة بسيطة في أحد شوارع الإسكندرية، أصبحت اليوم حديث وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا، بعد أن تحولت إلى واحدة من أشهر الشخصيات على تطبيق تيك توك، قبل أن تسقط في قبضة القانون.

ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة

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قصة أم عمر فراولة

الاسم الحقيقي لصانعة المحتوى غير معروف بشكل دقيق، ولكنها اشتهرت بلقب ام عمر فراوله، وحققت شهرتها من خلال بث مباشر كانت تجريه أثناء بيعها للفواكه في الشارع. 

تميزت بعفويتها وأسلوبها غير التقليدي، مما جذب ملايين المتابعين على مختلف المنصات، خصوصًا تيك توك وإنستجرامـ ، لكنها سرعان ما خرجت عن الإطار المقبول، واتجهت لنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا نابية وسلوكيات غير لائقة، مما جعلها في مرمى سهام الانتقادات ومطالبات عديدة بمحاسبتها.

القبض على ام عمر فراوله

تعود بداية القصة إلى تلقي الأجهزة الأمنية عددًا كبيرًا من البلاغات من المواطنين، تتهم ام عمر فراوله بنشر محتوى غير أخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي. 

هذه البلاغات أشارت إلى استخدام الألفاظ الإباحية والتصرفات الخارجة، التي لا تتناسب مع قيم المجتمع.

البلوجر أم عمر فراولة
القبض على ام عمر فراوله

 وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها والتحفظ عليها للتحقيق فيما نُسب إليها من تهم خطيرة تتعلق بالتحريض على الفسق، ونشر محتوى يخل بالحياء العام.

القبض على البلوجر أم عمر فراوله

بحسب بيان وزارة الداخلية، فإن القبض على البلوجر أم عمر فراوله جاء بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، التي أثبتت تورطها في نشر فيديوهات تحوي عبارات مسيئة، إلى جانب سلوكيات غير لائقة بغرض جذب مشاهدات أعلى، وتحقيق أرباح مادية ضخمة من خلال تفاعل المتابعين. 

وبمواجهتها، أقرت بصحة ما ورد في البلاغات، وأكدت أنها كانت تسعى لزيادة شهرتها، دون إدراك تبعات هذا المسار على المستوى القانوني والمجتمعي.

فيديوهات ام عمر

فيديوهات ام عمر كانت قد حصدت ملايين المشاهدات في وقت قصير، بسبب الطابع العفوي والمباشر الذي كانت تقدمه من قلب الشارع، إلا أن هذه الفيديوهات تحولت لاحقًا إلى وسيلة لاستفزاز الرأي العام، خاصة بعد تكرار نشر محتوى خادش للحياء، تضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة.

 هذه المقاطع أثارت موجة من الغضب، ودعوات واسعة لمحاسبتها، وهو ما استجابت له الجهات المختصة سريعًا.

ترند ام عمر

لا شك أن ترند ام عمر أصبح خلال الساعات الماضية الأكثر تداولًا على مختلف المنصات، خاصة بعد القبض عليها، تصدر اسمها قوائم البحث.

ام عمر

التحقيق مع ام عمر فراوله

أمرت النيابة العامة بحبس ام عمر فراوله لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها تهمًا بنشر الفسق والفجور، وهدم القيم الدينية والمجتمعية، وبث محتوى خادش عبر الإنترنت. 

كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية لاستكمال التحقيق، والتأكد من مصدر أرباحها من المنصات الرقمية، وسط شكوك حول غسل الأموال المرتبطة بمحتوى غير قانوني، هذه الخطوة تشير إلى جدية الدولة في التصدي لمثل هذه الظواهر الرقمية السلبية.

أم عمر فراولة.. من بائعة فاكهة إلى تيك توكر خلف القضبان

تحولت أم عمر فراولة من نموذج للبساطة والعفوية، إلى قضية رأي عام تتصدر عناوين الأخبار.

قصتها تمثل تحذيرًا واضحًا لكل صانعي المحتوى في مصر، بأن النجاح السريع لا يبرر التجاوز في المعايير الأخلاقية أو القانونية، وأن الشهرة يجب أن تُبنى على احترام الجمهور، وليس على استفزازه، ورغم أن عدد متابعيها على تيك توك تجاوز المليونين، إلا أن ذلك لم يشفع لها أمام القانون.

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