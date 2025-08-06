ألفاظ قادتها لـ الكلبش.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم عمر فراولة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط البلوجر أم عمر فراولة على أثر بلاغات مقدمة ضدها لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

كواليس ضبط البلوجر أم عمر فراولة

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية إلى أن البلوجر أم عمر فراولة، قامت بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشا للحياء وألفاظا جريئة وخارجة إباحية تتنافى مع قيم المجتمع المصري والتقاليد.

وبمواجهة البلوجر أم عمر فراولة، أقرت أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنها صانعة محتوى وتقوم بنشر مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها بأن المحتوى خادش للحياء أو خارج.

واعترفت المتهم البلوجر أم عمر فراولة، أنها تقوم بنشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسب المشاهدات على صفحتها وتحقيق أرباح مالية جراء الفيديوهات المنشورة.

وتوصلت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن المتهمة مقيمة بالقاهرة ولديها صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك - تيك توك» تقوم من خلالها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

فيما تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى البلوجر أم عمر فراولة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومقاطع تتضمن محتوى خادشا للحياء.

ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع البلوجر أم عمر فراولة للكشف عن مصادر أموالها وفحص ملفها الضريبي.