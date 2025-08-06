تفاصيل صادمة بجريمة شارع البطل .. ماذا حدث قبل نحـ.ـر صغير المهندسين؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة وتحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل صادمة في جريمة نحر صغير المهندسين على يد شاب داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

ونجح فريق البحث من خلال مناقشة شهود العيان والعاملين بالمحلات المجاورة في الشارع مسرح الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة في الوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الجريمة ولحظة دخول المتهم للمحل وتنفيذ جريمته ثم هروبه وملاحقة الأهالي له حتى تم ضبطه.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس الجريمة البشعة، وقالوا إن الطفل المجني عليه يدعى عبد الرحمن 12 عاما كان يتناول الطعام برفقة ثلاثة من أصدقائه العاملين معه في السوبر ماركت، ثم دخل شاب يعمل كوافير حريمي في صالون مجاور قائلًا: "عايز أشتري حاجة"، فنهض الطفل لتلبية طلبه، ليُفاجأ به يطعنه عدة مرات ثم ينحر عنقه ويهرب من المكان.

وأضاف أصدقاء الطفل أن الجريمة وقعت في لحظات خاطفة، حيث باغت الجاني الضحية بالطعن وفرّ هاربًا، فلاحقه عدد من المارة وأصحاب المحلات حتى تمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وأضاف عدد آخر من شهود العيان إن المتهم بنحــ.ــر "صغير المهندسين" داخل السوبر ماركت، فرّ هاربًا بعد تسديد عدة طعنات للطفل في رقبته، وذكر الأهالي أنهم، عقب مطاردتهم للمتهم والإمساك به، فوجئوا به يردد كلمتين فقط قائلًا: "غصب عني.. معلش".

كما رصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو يرصد آخر لحظات في حياة الطفل قبل نحـ.ــره، حيث ظهر وهو يقفز ويلعب خارج المحل قبل لحظات من وقوع الجريمة كما رصدت كاميرات المراقبة آخر ظهور للمتهم لحظة دخوله السوبر ماركت قبل دقائق من ارتكابه الجريمة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن الجاني شاب في الثلاثينيات من عمره، دخل إلى السوبر ماركت ونحـــر الطفل وفرّ هاربًا، إلا أن أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة تمكنوا من الإمساك به والتعامل معه حتى وصول قوات الأمن.