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بسمة وهبة: التريند أصبح مرادفًا للإسفاف وهذه مصيبة أخلاقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: التريند أصبح مرادفًا للإسفاف وهذه مصيبة أخلاقية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
علي مكي

أعربت  الإعلامية بسمة وهبة،  عن استيائها الشديد من الظواهر السلبية المتفشية على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزارة الداخلية المصرية ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، بتهمة غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المعايير السائدة حاليًا على هذه المنصات تشجع على الإسفاف والانحلال، مؤكدة أن من يصنع "التريند" يحصل على الأموال، حتى وإن كان المحتوى المقدم بعيدًا كل البعد عن القيم والأخلاق.

وتساءلت وهبة مستنكرة: "من الذي يدفع هذه الملايين؟ ولماذا؟"، مشيرة إلى أن بعض صناع المحتوى يدّعون تحقيق أرباح خيالية من مصادر غير منطقية مثل بيع الفسيخ، في الوقت الذي يعاني فيه شباب شرفاء من أجل لقمة العيش بالحلال.

وأوضحت، أن ما يُعرض من محتوى غير لائق، سواء من رجال يظهرون بمظاهر سطحية أو فتيات يسعين للربح عبر طرق ملتوية، هو بمثابة كارثة ثقافية وأخلاقية تهدد القيم التي تربى عليها المجتمع المصري.

وشددت على أنّ هذه الظاهرة تخلق نماذج وهمية لدى الأجيال الجديدة، وتُضعف من قيمة العمل الجاد والاجتهاد، داعية إلى ضرورة محاسبة من يستخدمون المنصات الرقمية لتصدير محتوى يعتدي على مبادئ المجتمع.

وأكدت أهمية دور الدولة في ضبط هذا الانفلات الرقمي، مشيدة بجهود وزارة الداخلية في ملاحقة مثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

بسمة وهبة الداخلية التيك توك

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