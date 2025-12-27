"سوء فهم فني".. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير بعد حبسها شهرًا في اتهامها بسرقة لوحات فنية

شهدت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بسرقة اللوحات الفنية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالحبس شهرًا وتغريمها 10 الأف جنيه.

وعقب قرار المحكمة، قدم محامي الإعلامية مها الصغير استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وشهدت غياب الإعلامية عن الحضور، فيما استمع القاضي في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع الذي نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن الواقعة ما هي إلا "سوء فهم فني" وليس جريمة تزوير أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأشار الدفاع إلى أن مها الصغير لم تكن تهدف لتحقيق مكاسب مادية من الأعمال الفنية، ولم تعرض اللوحات للبيع أو تنسبها لنفسها بشكل مباشر، بل كانت تسعى إلى إبراز الجانب الإبداعي للمرأة المصرية، معتبراً أن استخدام اللوحات كان في إطار فني وليس تجاريًا. كما دفع فريق الدفاع بعدم توافر القصد الجنائي وغياب نية الاعتداء على حقوق الفنانين الأصليين، مطالبين ببراءتها والتأكيد على تعاونها الكامل مع التحقيقات منذ البداية.

وأحالت جهات التحقيق الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني والإعلامي.

وتعود الأزمة إلى ظهور مها الصغير ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي في 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت عن تدشين معرض فني قالت إنه يضم لوحات من أعمالها الخاصة، إلا أن بعض الصور أثارت تساؤلات بعد تبيّن تشابه كبير بينها وبين أعمال لفنانين عالميين، ما دفع بعض المتخصصين لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ"سرقة فنية" وانتحال أعمال الغير.

وتعود بداية الأزمة إلى ظهور "الصغير" ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشين معرض فني يضم لوحات زعمت أنها من أعمالها الخاصة.

وأثناء الحلقة، طرحت منى الشاذلي سؤالًا مباشرًا حول إحدى اللوحات، لترد مها الصغير بتردد قائلة:"اللوحة دي اسمها إيه؟ والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر".

وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين".

غير أن ما عُرض لاحقًا من صور للوحات في المعرض أثار تساؤلات عدد من المتخصصين، بعدما تبين وجود تشابه كبير بينها وبين أعمال لفنانين عالميين، ما دفع بعضهم لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ"سرقة فنية" وانتحال أعمال الغير.