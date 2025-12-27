قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
حوادث

"سوء فهم فني".. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير بعد حبسها شهرًا في اتهامها بسرقة لوحات فنية

رامي المهدي

شهدت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بسرقة اللوحات الفنية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالحبس شهرًا وتغريمها 10 الأف جنيه.

وعقب قرار المحكمة، قدم محامي الإعلامية مها الصغير استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

الإعلامية مها الصغير

بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وشهدت غياب الإعلامية عن الحضور، فيما استمع القاضي في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع الذي نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن الواقعة ما هي إلا "سوء فهم فني" وليس جريمة تزوير أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأشار الدفاع إلى أن مها الصغير لم تكن تهدف لتحقيق مكاسب مادية من الأعمال الفنية، ولم تعرض اللوحات للبيع أو تنسبها لنفسها بشكل مباشر، بل كانت تسعى إلى إبراز الجانب الإبداعي للمرأة المصرية، معتبراً أن استخدام اللوحات كان في إطار فني وليس تجاريًا. كما دفع فريق الدفاع بعدم توافر القصد الجنائي وغياب نية الاعتداء على حقوق الفنانين الأصليين، مطالبين ببراءتها والتأكيد على تعاونها الكامل مع التحقيقات منذ البداية.

وأحالت جهات التحقيق الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني والإعلامي.

وتعود الأزمة إلى ظهور مها الصغير ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي في 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت عن تدشين معرض فني قالت إنه يضم لوحات من أعمالها الخاصة، إلا أن بعض الصور أثارت تساؤلات بعد تبيّن تشابه كبير بينها وبين أعمال لفنانين عالميين، ما دفع بعض المتخصصين لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ"سرقة فنية" وانتحال أعمال الغير.وكانت أحالت جهات التحقيق الفنانة والإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

وتعود بداية الأزمة إلى ظهور "الصغير" ضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشين معرض فني يضم لوحات زعمت أنها من أعمالها الخاصة.

وأثناء الحلقة، طرحت منى الشاذلي سؤالًا مباشرًا حول إحدى اللوحات، لترد مها الصغير بتردد قائلة:"اللوحة دي اسمها إيه؟ والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر".

وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين".

غير أن ما عُرض لاحقًا من صور للوحات في المعرض أثار تساؤلات عدد من المتخصصين، بعدما تبين وجود تشابه كبير بينها وبين أعمال لفنانين عالميين، ما دفع بعضهم لتقديم بلاغات رسمية تتهمها بـ"سرقة فنية" وانتحال أعمال الغير.

مها الصغير الإعلامية مها الصغير محاكمة الإعلامية مها الصغير محكمة القاهرة الاقتصادية سرقة اللوحات الفنية

عصام عمر وباسم سمرة
الشيش طاووق
نشرة المرأة والمنوعات
مسلسل فخر الدلتا
