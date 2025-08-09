قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطماع إسرائيل في غزة متواصلة.. ودعم عمالي كبير لخطة مصر لوقف الحرب
اجتماع قطري-أميركي في إسبانيا لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة
سحبها من بين أطفالها ومزق ملابسها.. المشدد 5 سنوات لعامل حاول التعدي على جارته بأسيوط
تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟
القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو
الأزهر: قرار الاحتلال بالاستيلاء على غزة مخطط خبيث لمحو فلسطين من الوجود
مصر ترحب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان
هدى الأتربي تكذب الزمالك: لم أتلق على دعوة رسمية لحضور مباريات الأبيض
شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
وكالة الأنباء السورية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
مصر وتركيا.. شراكة تاريخية.. موقف موحد من غزة.. وتنسيق لحل أزمات المنطقة
أخبار البلد

أسهل طريقة لدفع مخالفات المرور 2025

مخالفات
مخالفات
محمد غالي

 أطلقت النيابة العامة المصرية خدمة إلكترونية جديدة تمكن أصحاب المركبات من الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها برقم اللوحة المعدنية عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية الرسمية في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

مخالفات

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور
أتاحت النيابة العامة رابطا مباشرا للاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/3aPtbnW

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
تتيح الخدمة معرفة جميع المخالفات المسجلة على المركبة من خلال الخطوات التالية:
1.الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.
2.الضغط على أيقونة “الاستعلامات”.
3.اختيار نوع الاستعلام (مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة).
4.تحديد خيار “الاستعلام برقم اللوحة”.
5.إدخال بيانات اللوحة المعدنية سواء كانت حروفا وأرقاما أو أرقاما فقط.
6.الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض التفاصيل.

طرق سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت
بعد معرفة قيمة المخالفات، يمكن سدادها إلكترونيا من خلال:
الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
اختيار خدمات “نيابة المرور”.
الضغط على “الدفع”.
تحديد وسيلة الدفع المناسبة سواء إلكترونيا أو عند الاستلام.

الدفع باستخدام بطاقة فيزا عبر بوابة مرور مصر
يمكن السداد ببطاقة الائتمان باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول إلى بوابة مرور مصر.
2.اختيار “الاستعلام عن المخالفات”.
3.إدخال بيانات اللوحة.
4.الضغط على “إجمالي المخالفات”.
5.اختيار الدفع بالفيزا وإدخال البيانات.
6.تأكيد العملية واستلام إشعار إلكتروني.

استلام شهادة المخالفات عبر خدمة فوري


توفر “فوري” إمكانية دفع المخالفات واستلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل خلال أربعة أيام عمل، عبر الخطوات التالية:
1.الدخول إلى موقع أو تطبيق “فوري”.
2.إدخال الرقم القومي لصاحب المركبة.
3.إدخال بيانات اللوحة المعدنية.
4.تسجيل رقم الهاتف المحمول لإتمام الطلب.

هذه الخدمة متاحة لجميع أنواع المركبات، سواء كانت ملاكي، أجرة، نقل، أو دراجات نارية، بما يساهم في تقليل الزحام وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية الحكومية.

