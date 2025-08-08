مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

قال الإعلامي مصطفى بكري إن أزمة احتجاز سيارات المعاقين تمثل حسرة لأصحابها، موضحا أن هناك مجموعة من المواطنين التقوا وزير المالية أحمد كجوك، والذي وعد بحل المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.

احتجاز سيارات ذوي الهمم

وأكد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن تلك السيارات جاءت بالطريقة الشرعية، ويجب الإفراج الفوري عنها بعد، لافتا إلى أن احتجاز سيارات ذوي الهمم يعد مخالفة قانونية.



الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

وناشد بكري، وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، مشيرا إلى أن ذلك حق من حقوق ذوي الهم، فلماذا تترك سياراتهم في الموانئ حتى الآن.