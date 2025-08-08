1.25 مليار دولار لإسقاط مصر.. مصطفى بكري يفضح تمويل جماعة الإخوان

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن ضخ تمويل ضخم يُقدَّر بـ 1.25 مليار دولار من 3 دول؛ لصالح الحملة الإعلامية التي يديرها تنظيم الإخوان، مؤكدًا أن هذه الأموال تُخصص لتشغيل قنوات تلفزيونية ومواقع سوشيال ميديا ولجان إلكترونية ومراكز أبحاث وتدريب، هدفها الأساسي هو إسقاط الدولة المصرية.

استهداف نحو 138 مليون متابع

وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البل، إن الحملة تستهدف نحو 138 مليون متابع عبر المنصات المختلفة، وتركز على نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وتشويه سمعة الدولة وقياداتها، والتحريض ضد مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء.

استراتيجية منهجية لضرب الرموز

وأكد أن جماعة الإخوان تعتمد على استراتيجية منهجية لضرب الرموز الوطنية والإعلاميين المساندين للدولة.