مصطفى بكري لـ نتنياهو: لن تسمح بالتهجير.. وفكر في كلام اللواء خالد مجاور

محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك تقارير دولية كشفت أربعة سيناريوهات محتملة للمشهد القادم في غزة، أخطرها هو السيناريو الأول: إعادة احتلال القطاع بالكامل عبر قوات برية، وهو ما يعني، حمام دم جديد، ونزوح واسع، وتصعيد أكبر من حماس بشأن مصير 20 أسيرًا لا يزالون في قبضتها".

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار وفق المطالب الدولية، لكنه مرهون باستجابة حماس لشروط الاحتلال، في حين يتمثل السيناريو الثالث في وقف إطلاق النار بشروط إسرائيلية بحتة، وهو ما قد ترفضه المقاومة الفلسطينية.

ووصف السيناريو الرابع بـ"النفق المظلم"، والذي قد يقود إلى اشتعال الحرب بلا سقف زمني وبوتيرة أعنف.

واستكمل: «وفقا لتصريحات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن القاهرة لديها علم بمخطط إسرائيل بشأن غزة، كما أنها لن تسمح بتهجير الفلسطنيين، والشعب المصري في لحظة عين يستطيع أن يكون على  قلب رجل واحد، على نتنياهو أن يفكر في كل حرف قاله اللواء خالد مجاور، ودخولك لغزة سيكون نهايتك، لو فكرت أن تقرب من الحدود المصرية يا نتنياهو نحن سنقوم بتكفنيك، وزي ما علمنا في 73 قادرين نعملها تاني وتالت وعاشر».

مشروع الشرق الأوسط الجديد

وأكد بكري أن وراء كل هذه القرارات يختبئ مشروع أكبر، هو مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف إلى تقسيم المنطقة وإغراقها في صراعات لا تنتهي، قائلًا: "لو سقطت غزة، مش بس هيتغير شكل الخريطة، دي بداية تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن مصر تحركت فورًا، حيث تم اتصا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحذير من خطورة ما يحدث، وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا شديد اللهجة رفضت فيه مخطط التهجير القسري وأدانته باعتباره جريمة جديدة تُضاف لسجل الاحتلال.

وأضاف أن حركة حماس وصفت القرار بجريمة حرب، واتهمت حكومة الاحتلال بـ"العقلية النازية".

وأكمل: «علينا أن ندرك تماما أن اللحظة القادمة خطر ومهمة، وأن مصر لن تقبل المساس بأمنها القومي، ومصر تجري اتصالات بكافة الجهات المعنية، لأنها لن تقبل أي مساس بأمنها».

مصطفى بكري غزة حماس الاحتلال شروط الاحتلال إسرائيل المقاومة الفلسطينية

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

