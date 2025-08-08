هنديك درس لا تتصوره.. مصطفى بكري يوجه رسالة نارية لـ نتنياهو

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية، وأن القوة المسلحة المصرية جاهزة على الحدود لحماية الأمن القومي المصري.

تصفية القضية الفلسطينية

ووجه الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» «اسمع يا نتنياهو احنا هنديك الدرس اللي لا تتصوره ولا تتصور أبعاده، وافهم الكلام اللي اتقال من اللواء خالد مجاور، احنا مش هنسمح بتصفية القضية، والشعب المصري في لحظة عين يكون على قلب رجل واحد».

الاقتراب من الحدود المصرية

وقال بكري: «لو فكرت يا نتنياهو أنك تقترب من الحدود المصرية هنكفنك ونردعك وتعرف معنى مقولة الرئيس السيسي إن اللي اتعمل في 73 ممكن يتعمل تاني».