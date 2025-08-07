مؤامرة إخوانية.. مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف

قال الإعلامي مصطفى بكري، فوجئت بمنشور أنني ادعو لمظاهرات، معلقا “ما تم مؤامرة اخوانية وما ينشر أكذوبة هدفها التآمر وأوجه نداء لوزارة الداخلية عن سرعة ضبط الشخص الذي يقوم بعمل تلك المنشورات”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري شعب واع ويلجأ دائما للقانون والدستور، مؤكدا أن الدعوة للفوضى تنادي بها الجماعة الإرهابية، لأنها هي من تسعى للفتنة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لدي ثقة بان المستقبل لمصر سيكون أفضل وسنعبر تلك المرحلة الصعبة بما يحقق للشعب المصري أهدافه.