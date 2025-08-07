مصطفى بكري: العلاقات بين مصر والسعودية عميقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حديث الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تناول قضايا هامة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حذر من محاولات بث الفتنة بين الشعوب العربية عبر السوشيال ميديا.



وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الأمن القومي العربي يشكل منظومة كاملة تتداخل فيها المصالح مع تحقيق المصير، مؤكدا أن هناك مجموعة من العابثين والمستهترين والمجندين الذين يسيرون خلف الدعايا الإخوانية لبث الفرقة بين مصر والشعوب العربية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن من يقوم ببث الفتنة بين الدول العربية، عبر السوشيال ميديا، قد يكونوا لجان قامت بها جماعة الاخوان لزعزعة الاستقرار بين مصر والشعوب العربية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك مخططات مسمومة تستهدف رموز وقيادات الدول العربية، مؤكدا أن السعودية وقفت مع مصر بكل حب وكانت داعمة لها، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والمملكة عميقة وأي محاولات لبث الفرقة بين الدولتين ستفشل.