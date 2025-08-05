مصطفى بكري: لا أحد يستطيع المزايدة على تاريخ مصر ودعمها للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت وما زالت داعمة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقفها من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لم يتغير عبر العصور.

نرفض ما يحدث في غزة.. ومصر لم ولن تتخلى

وأضاف بكري، خلال برنامج في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، أن ما يجري في قطاع غزة أمر مرفوض تمامًا من كل المصريين، حكومة وشعبًا، مشيرًا إلى أن مصر لطالما كانت حائط الصد الأول أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

التاريخ شاهد.. ولا يمكن إنكار دور مصر

وقال بكري: "لا أحد يستطيع أن يزايد على تاريخ مصر أو يشكك في مواقفها، فمصر لم تكن يومًا ضد القضية الفلسطينية، بل كانت دائمًا في صف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن من يحاول التشكيك أو التقليل من الدور المصري التاريخي تجاه فلسطين، إنما يتجاهل الحقائق ويقف في الاتجاه المعادي لمصالح الأمة العربية بأكملها.