السيسي يرد بقوة: اتهامات حصار غزة "إفلاس".. و5 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول من الجانب المصري

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجويعه.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، بقصر الاتحادية في القاهرة اليوم الثلاثاء.

قال الرئيس السيسي إن الادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه "إفلاس وكلام غريب".

وأكد الرئيس أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ودول أخرى، لكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، بقصر الاتحادية في القاهرة.

وأجريت مراسم رسمية للرئيس الفيتنامي لدى وصوله إلى القصر، وعزف النشيد الوطني لكل من فيتنام ومصر، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

-مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع

-خلال العشرين سنة الماضية هناك محاولات من مصر لعدم اشتعال الموقف في غزة

-كان لدينا تقديرات بأن أي محاولة للاقتتال ستكون لها تأثيرات مدمرة على قطاع غزة

-هذه هي الحرب الخامسة التي تقف فيها مصر بدور إيجابي فاعل

-سكان قطاع غزة يتعرضون لإبادة ممنهجة

-الحرب في غزة لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل -أصبحت حربا للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية

-الوضع في غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة

-الادعاءات بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة إفلاس

-أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى

-الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

-مصر لم تتخلى عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

-الرئيس السيسي يوجه نداء للرأي العام العالمي بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة.