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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: انتخابات الشيوخ الحالية أهم المحطات السياسية في تاريخ مصر الحديث

مصطفى بكري
مصطفى بكري
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انتخابات مجلس الشيوخ الحالية تُعد من أهم المحطات السياسية في تاريخ مصر الحديث، مشددًا على ضرورة مشاركة جميع المصريين في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره تعبيرًا مباشرًا عن الإرادة الشعبية.

وأضاف خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد": "من المهم جدًا أن يشارك كل مصري في هذه الانتخابات، كل برأيه وموقفه، لأن العزوف عن المشاركة هو في حقيقته إهدار للحق الدستوري، والمشاركة تعني الإدلاء بالرأي واختيار المرشح الذي يمثلك، وهي مسألة بالغة الأهمية".

وأوضح أن هناك قائمة وطنية موحدة تم التوافق عليها بالتزكية، وتضم مائة عضو يمثلون جميع ألوان الطيف السياسي والاجتماعي من شخصيات عامة وحزبية، موزعين على أربع دوائر انتخابية كبرى.

وأشار إلى وجود عدد ضخم من المرشحين الآخرين سواء من الأحزاب أو المستقلين، مؤكدًا أن الأيام الحالية تشهد حسمًا للاختيارات داخل المعركة الانتخابية.

مصطفى بكري انتخابات الشيوخ الإعلامي مصطفى بكري مجلس الشيوخ

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