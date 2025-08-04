وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ يناقش قضايا حيوية ويطور السياسات العامة

أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن مجلس الشيوخ لديه القدرة على تطوير السياسات العامة .

وقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية "، :" مجلس الشيوخ يقوم بدراسات برلمانية في موضوعات كثيرة ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحا ولديه الحق في تقديم طلبات مناقشة عامة في موضوعات ويقدم توصيات تقدم لرئيس الجمهورية ".



وتابع محمود فوزي :" مجلس الشيوخ السابق تطرق لموضوع تطوير منظومة الجمارك والامن السيبراني غيرها من الموضوعات التنفيذية التي يستطيع مجلس الشيوخ من خلال توصياته.



وأكمل محمود فوزي :" لا يوجد حظر على أي تيار سياسي من المشاركة في انتخابات الشيوخ والمنافسة مفتوحة امام الجميع في انتخابات الشيوخ ".



ولفت محمود فوزي :" المواطن هو صاحب القول الأخير فيمن يمثله دون أي تدخل"، مضيفا:" نعيش داخل إقليم غير مستقر لكن القيادة السياسية تقف على أرض صلبة ".