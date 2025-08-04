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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بانتخابات الشيوخ

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، ميدانيًّا انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، وذلك بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي أول مدينة الإسماعيلية.

واطمئن "أكرم" على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبالا كبيرا من جانب مواطني الإسماعيلية في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.  

وتأكد المحافظ خلال الجولة من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وفقًا للخطة التي أعدتها محافظة الإسماعيلية، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ٤ و٥ أغسطس الجاري، لضمان توفير أجواء آمنة ومنظمة للعملية الانتخابية ومشاركة فعالة لأهالي المحافظة.

وحثَّ محافظ الإسماعيلية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأضاف "نحن أمام استحقاق دستوري هام جدًا، جاء نتاج تطور العملية السياسية والديمقراطية في الدولة المصرية الحديثة بداية من عام ٢٠١٤، ويجب أن نعمل في هذا الإطار لخروج العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي بشكل يعبر عن الدولة المصرية، التي علمت العالم أجمع نظم الحكم والسياسة منذ فجر التاريخ".

واختتم "أكرم" أنه منذ التاسعة من صباح أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لجميع المديريات وشركات المرافق، بالإضافة إلى تواجد رؤساء الأحياء ميدانيًا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب ، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

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