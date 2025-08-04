رئيس الوطنية للانتخابات للشعب: لا تبخل على بلدك بصوتك.. مصر تستحق

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انه تابع مع الغرفة المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .

وقال حازم بدوي في تصريحات له على قناة " المحور "،:" هناك انتظام في سير العملية الانتخابية بمحافظات الجمهورية ".

وتابع حازم بدوي :" تابعت وصول القضاة للجان وفتح اللجان الانتخابية في موعدها ".

وأكمل حازم بدوي :" انتخابات مجلس الشيوخ مهمةوالمشاركة في الانتخابات حق كفله للمواطن الدستور والقانون.. لا تبخل على وطنك بصوتك ومصر تستحق".

وتابع حازم بدوي :" اختيارك انت اللي مسؤول عنه وكل ورقة اقتراع سطر يكتب في كتاب المستقبل".