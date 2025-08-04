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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: لحظة توجه الرئيس السيسي للتصويت بانتخابات الشيوخ.. والمفتي: المشاركة الفاعلة بالانتخابات تسهم في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

محافظ الدقهلية: انتخابات الشيوخ عرس ديمقراطي يعكس وعي المواطنين| فيديو
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن مشهد الإقبال على لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة يُجسد «عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا»، مشيرًا إلى أن جميع فئات المجتمع حرصت على المشاركة، في صورة تعكس تغيرًا إيجابيًا في ثقافة المواطن تجاه المشاركة السياسية.


تيك توك تحذف 16.5 مليون فيديو مخالف في 3 أشهر
كشفت منصة تيك توك، العالمية في مجال الفيديوهات القصيرة، عن تقريرها ربع السنوي لإنفاذ إرشادات المجتمع، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2025، مسلطة الضوء على جهودها المتواصلة لضمان بيئة رقمية آمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. فيديو
عرضت قناة صدى البلد، فيديو للحظة قيام النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.


المفتي: المشاركة الفاعلة بالانتخابات تسهم في بناء الوطن وتعزيز الاستقرار
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أهمية حرص المواطنين على أداء هذا الواجب بما يعكس الإيجابية والانتماء للوطن.


محافظ القاهرة: إقبال كثيف من المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجود إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، لا سيما في المناطق ذات الطابع الشعبي، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة رصدت هذا الإقبال منذ الساعات الأولى من بدء التصويت.


محافظ كفر الشيخ: جاهزية كاملة للمقار الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال رفع كفاءة جميع المقار الانتخابية والبالغ عددها 439 مقرًا، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الناخبين والقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.


الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد على ضرورة وضع لوحات إرشادية بجميع اللجان
طالب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من متابعي اللجان الانتخابية، بضرورة وضع اللوحات الإرشادية لتوضيح آلية التصويت داخل جميع اللجان.


رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو
أدلى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.


انتظام ملحوظ في لجان القاهرة ومشاركة نشطة منذ الصباح
أكد إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمنطقة مصر الجديدة، أن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 انطلقت في محافظة القاهرة في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا في التوافد على اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بل إن البعض تواجد قبل فتح باب التصويت، ما يعكس الحماس والاهتمام الشعبي بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.


لحظة توجه الرئيس السيسي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مصر الجديدة
عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو للحظة توجه الرئيس السيسي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمصر الجديدة.

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