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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تيك توك تحذف 16.5 مليون فيديو مخالف في 3 أشهر

تيك توك
تيك توك

كشفت منصة تيك توك، العالمية في مجال الفيديوهات القصيرة، عن تقريرها ربع السنوي لإنفاذ إرشادات المجتمع، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2025، مسلطة الضوء على جهودها المتواصلة لضمان بيئة رقمية آمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا للتقرير، تم حذف 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في كل من مصر، العراق، لبنان، الإمارات، والمغرب، ما يعكس تطور عمليات الإشراف والتدقيق الآلي والبشري لدى المنصة.

كما أوقفت تيك توك عالميًا أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف خلال الربع الأول، بزيادة 50% عن الربع السابق، وأعلنت حظر 849,976 مضيف بث مباشر، في خطوة تؤكد قدرتها على فرض سياساتها الصارمة بشكل استباقي وفعّال.                                                                      في مصر حذف 2.9 مليون فيديو، 347.935 مضيفًا مباشرًا محظورًا، و587.246 بثًا مباشرًا موقوفًا، والعراق: 10.3 مليون فيديو محذوف، 346.335 مضيفًا محظورًا، و649.551 بثًا مباشرًا موقوفًا، والإمارات أكثر من مليون فيديو محذوف، مع حظر 86.790 مضيفًا وإيقاف 140.295 بثًا مباشرًا، والمغرب حذف 1.04 مليون فيديو، 44.121 مضيفًا محظورًا، و77.396 بثًا موقوفًا، ولبنان حذف 1.3 مليون فيديو، 24.795 مضيفًا محظورًا، و45.536 بثًا موقوفًا.

وفي نفس السياق أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم، موضحًا أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قانون تنظيم الاتصالات
وواصل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تستخدم في البث المباشر وهي محظورة قانونًا لأنها تعد أمرًا خطيرًا وهذه عقوباتها رادعة، إضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه بكميات كبيرة من المخدرات والثاني تم ضبطه بكميات كبيرة من الدولار والثالث بأجهزة ممنوع تداولها، لافتا إلى أن هؤلاء يحققون أرباح طائلة وهناك معلومات مترددة تفيد بجني أحد المتهمين أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريا.


واختتم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المنصات العالمية يمثل لها السوق المصرية سوقًا كبيرة جدًا لتحقيق ثروات طائلة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.
 

منصة تيك توك تيك توك لجنة الاتصالات بمجلس النواب النواب

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