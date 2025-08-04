القومي لحقوق الإنسان: الإعلام مهد الطريق لمتابعة نزيهة لانتخابات الشيوخ

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على الغرفة المركزية لوحدة الانتخابات بالمجلس، إن النصف الأول من يوم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل، شهد التزامًا واضحًا بمبادئ الشفافية، مشيرًا إلى أن التغطية الإعلامية المباشرة لعبت دورًا حاسمًا في نقل صورة حية وواقعية لسير العملية الانتخابية.

وأضاف خلال تصريحات له، أن الأداء الإعلامي ساهم في تعزيز مصداقية المتابعة الحقوقية، إذ أتاحت التغطية الواسعة والموثقة للأحداث للقائمين على المتابعة الميدانية الاطلاع الدقيق على الأوضاع داخل اللجان، ما أرسى قاعدة من الواقعية والشفافية

وأكد عضو المجلس القومي أن المجلس كان حريصًا مسبقا على إعداد الإعلاميين بشكل مناسب لهذا الاستحقاق، من خلال لقاءات تنشيطية ودورات تدريبية ركزت على تعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في سياق التغطية الانتخابية، إلى جانب تخصيص وحدة دعم قانوني لحمايتهم ومساندتهم حال التعرض لأي معوقات أثناء تأدية مهامهم.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر للإعلام الوطني على أدائه الاحترافي، داعيًا إلى مواصلة هذا الدور المهم خلال باقي مراحل التصويت لتعزيز أجواء الثقة والحياد.