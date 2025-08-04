وفاة مدير مدرسة خلال انتخابات الشيوخ في أبو كبير بالشرقية

شهدت اللجنة الإنتخابية رقم 396 ومقرها مدرسة كفر حمد موسى الابتدائية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وفاة مدير المدرسة البالغ من العمر 56 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية خلال متابعته للمدرسة وسير العملية الإنتخابية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالإنتقال والفحص تبين وفاة "محمد اسماعيل عبد القادر محمد" والبالغ من العمر 56 عاما مدير مدرسة كفر حمد موسى الابتدائية إثر إصابته ببأذمة قلبية اثناء عمله داخل المدرسة والتي يعقد فيها مقر اللجنة الإنتخابية رقم 396 بمركز ابوكبير.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية على مستوى 25 مركز وقسم شرطة.