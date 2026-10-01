ضبط 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز قطور، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تلقى ناصر العفيفى، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز قطور، من ضبط 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.