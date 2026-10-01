ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 7 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مخزن بمركز المحلة الكبرى.

حملات تموينية

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من تموين مركز المحلة برئاسة هيثم علام مدير الإدارة، من ضبط 7 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفة للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, داخل مخزن ملحق بمحل لبيع الأعلاف بمركز المحلة.

حملات مرورية



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.