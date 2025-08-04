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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على لجان وحدة القطوري بالعياط للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
أحمد زهران

شهدت اللجان الانتخابية بالوحدة المحلية بالقطوري التابعة لمركز العياط في محافظة الجيزة، توافد كبير للمواطنين مع بداية الفترة الثانية للتصويت بعد الراحة في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأصطف المواطنون في صفوف أمام لجان الوحدة المحلية بالقطوري بمركز العياط، حاملين الاعلام المصرية ومرددين العبارات الوطنية التي تعبر عن مشاركتهم الإيجابية في العملية الإنتخابية.

ويبلغ عدد المواطنين اللذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الجيزة 6 مليون و 566 ألف و936 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى.

وتُجرى عملية الاقتراع داخل 492 لجنة فرعية، موزعة على 388 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، وتوفر الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الجيزة، الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات والالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مناشداً جميع مواطني الجيزة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأكد محافظ الجيزة، على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين علي كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم .

الوحدة المحلية بالقطوري مركز العياط انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ

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