قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية قبل الموسم الجديد
آي صاغة: الذهب يتماسك رغم العواصف السياسية في واشنطن والأسواق تترقب خفض الفائدة
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتخابات الشيوخ 2025.. تأخر فتح بعض اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
أحمد زهران

شهدت بعض اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 في محافظة الجيزة، تأخرا في فتحها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسبب تأخر وصول القضاة والموظفين في اللجان، مثل لجان وحدة صحة كفر طهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور، وبعض اللجان في قرى مركز ومدينة العياط وأطفيح.

ويبلغ عدد المواطنين اللذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الجيزة 6 مليون و 566 ألف و936 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى.

وتُجرى عملية الاقتراع داخل 492 لجنة فرعية، موزعة على 388 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، وتوفر الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الجيزة، الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.

وشدد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات والالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية مناشداً جميع مواطني الجيزة ممن لهم حق التصويت بالانتخابات بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وأكد محافظ الجيزة، على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين علي كل مكونات العملية الانتخابية وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم .

انتخابات الشيوخ مجلس الشيوخ محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

أسعار اللحوم

بشري سارة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لهذا السبب| اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الشباب يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية

نيافة الأنبا سارافيم يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط

الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بالصور

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مذيعة صدى البلد مع سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد